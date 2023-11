Siamés se presenta en el teatro Broadway tras su gira europea

Siamés, banda electropop independiente argentina que se caracteriza por cantar canciones en inglés, regresará a Buenos Aires luego de su exitosa gira europea y se presentará mañana a las 21 en el teatro Broadway, donde hará un repaso por los temas más significativas de su trayectoria y adelantará su próximo álbum.

“Será un show megaemotivo, ya que es el cierre de dos años de gira presentando ‘Home’, nuestro segundo álbum, que nos llevó a un montón de ciudades de Estados Unidos, Europa, Chile, Argentina y México, donde también participamos de dos de los festivales más importantes como es Vive Latino y el P’al Norte”, dijo a Télam Koko (piano, sintetizadores y coros).

El músico contó que este recital, donde además presentarán varias canciones del nuevo disco, marca su reencuentro con el público porteño después de una pausa de casi un año.

Siamés logró en 2017 abrirse camino en las plataformas digitales al crear una base sólida de fans a nivel global gracias a su propio estilo con canciones en inglés influenciados por la música indie rock y pop, y potenciados por sus videoclips animados inspirados en la cultura animé japonesa.

Al poco tiempo de lanzar su primer single y video animado de “The Wolf”, perteneciente a su disco debut “Bounce Into The Music”, se convirtieron en una sensación viral en YouTube, donde actualmente supera las 180 millones de vistas y el resto de las plataformas digitales.

El fenómeno volvió a suceder con el siguiente sencillo y videoclip de “Mr. Fear”.

Completan la formación Barbie Williams en voz, Sergio Bufi en voz y guitarra, Gonzo Rooster en guitarra, Marian Lanus en bajo y sintetizadores y Nikko Taranto en batería.

En el concierto de mañana en la sala ubicada en Corrientes 1155, el grupo recreará canciones de sus dos discos de estudio “Bounce Into The Music” y “Home” y presentará algunos estrenos de lo que será su tercer disco de estudio, que actualmente se encuentra grabando y que cuenta con la producción de Héctor Castillo, quien trabajó junto a David Bowie, Lou Reed y Gustavo Cerati, entre los más destacados.

El lugar elegido fue Sonic Ranch (Texas), el estudio residencial más grande del mundo donde grabaron Arcada Fire, Fionna Apple, Bándalos Chinos y El Mató Un Policía Motorizado, entre otros.

Télam: ¿Cada vez suman más países a su gira europea, como los recibe el público?

Koko: Es muy flashero lo que pasa con Siamés tanto en Europa como en Estados Unidos porque el público que nos viene a ver es gente local, no es que van argentinos o latinos viviendo en esas ciudades como le pasa a la mayoría de bandas en español que giran por esas latitudes, y esa barrera la pudimos vencer claramente gracias a cantar en inglés.

Estar en Paris frente a 500 personas, en una sala de conciertos arriba del río Sena y que todos los franceses estén cantando nuestras canciones, es una sensación única.

T: Son una banda con miembros de todo el mundo, ¿Cómo hacen para componer?¿Cómo crean esa química?

K: Yo siempre me encargué de ser el motor musical y productor interno de la banda y guiar un poco el estilo de la música que hacemos y clavarme con las letras y el mensaje, siempre estoy trabajando en nuevas canciones que les voy mostrando a todos, donde sea que estén, para que graben su instrumento o aporten algo más, también hay canciones que nacen de ideas de los demás y el proceso es más a la inversa. (Télam)