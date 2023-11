The Hives, el grupo sueco regresa a Buenos Aires: "Espero que estén deseando volver a vernos"

La banda sueca The Hives, conocida por su estilo punk y garage rock y formada en 1993, regresará a la Argentina luego de una pausa de nueve años para presentarse mañana y el jueves en el teatro Vorterix, donde hará un repaso por los temas más significativos de su historia y mostrará su nuevo disco “The Death Of Randy Fitzsimmons”.

En diálogo con Télam el guitarrista Nick Arson habló acerca de estos dos recitales -el primero ya tiene entradas agotadas- y que abrirán Daniela Milagros y Dum Chica, respectivamente: “De parte nuestra no deben esperar más que lo mejor, esperamos lo mismo a cambio, que miles de personas se vuelvan locos con estos shows".

“Deberían esperar el mejor espectáculo del mundo. Estamos tocando todos los éxitos del grupo y también seis o siete canciones nuevas; nos encanta tocar nuevas canciones cuando lanzamos un nuevo disco”, sostuvo el músico.

The Hives tocó por el última vez en Argentina en 2014, con un concierto en el Orfeo Superdomo de Córdoba y otro en el Personal Fest en Buenos Aires, donde se presentaron junto a Artic Monkeys, Echo & The Bunnymen, Calle 13, MGMT y Molotov, entre otros.

Formada en Fagersta en 1993, la banda está compuesta también por Howlin' Pelle Almqvist (voz), Vigilante Carlstroem (guitarra rítmica), Dr. Matt Destruction (bajo) y Chris Dangerous (batería).

Su debut oficial fue con el disco "Barely Legal" en 1997, pero fue con su segundo álbum, "Veni Vidi Vicious" (2000), que alcanzaron el éxito internacional gracias al sencillo "Hate to Say I Told You So".

Todas las canciones de la banda se atribuyen a un personaje misterioso y ficticio que aparece y desaparece, se llama Randy Fitzsimmons y es fuente de inspiración para el grupo.

La banda logró reconocimiento con sus eléctricos y potentes presentaciones en vivo e impronta retro, inspirada en los años 60.

A lo largo de su carrera, The Hives lanzó varios álbumes exitosos, como "Tyrannosaurus Hives" (2004) y "The Black and White Album" (2007).

Después de su vuelta al ruedo discográfico con "Lex Hives" en 2012, el grupo se tomó un largo descanso, pero este año sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su primer álbum en más de una década, "The Death Of Randy Fitzsimmons", integrado por canciones enérgicas como "Countdown To Shutdown", "Stick Up" y "Crash Into The Weekend".

Télam: ¿Cómo viven su regreso al país tras 9 años de ausencia? ¿Qué recuerdan de aquel último recital en el Personal Fest?

Nick Arson: Volando, podría decir, es nuestra preferencia por viajar (dice entre risas). Volando y haciendo todo lo que mejor sabemos hacer. Hacer un show de rock enérgico para que los argentinos se diviertan y la pasen bien. No hay más plan que ese. Solamente tocar el mejor show de rock del país.

No estoy seguro de recordarlo exactamente, recuerdo haber tenido grandes shows en Argentina. No estoy seguro de poder elegir uno en particular. Tocamos mucho durante todo el año. Fueron miles de conciertos. Por ejemplo, recientemente tocamos en Ámsterdam cuando vi el estadio, recuerdo que pensé que era genial, tomé varias fotografías y les dije a todos que era un lugar genial y aparentemente ya habíamos tocado allí dos veces. Supongo que me concentro en lucir bien y sonar bien. Creo que eso es lo que tengo que pensar. Recuerdo que Argentina estuvo bien y estamos deseando volver.

T:¿Cómo describirían el espíritu de "The Death Of Randy Fitzsimmons”?

NA: Es un disco de rock enérgico y está bastante lleno de canciones nuevas y un sonido fresco. Casi tan bien como sonamos en nuestros mejores días. Un gran disco en mi opinión. Parece que le está gustando bastante a los fans. Lo estamos pasando bien en la gira.

T: Después de una larga pausa en su carrera, ¿Qué los llevó a volver a estar juntos? Se los escucha con la misma frescura de siempre. ¿Cómo vivieron ese tiempo sin tocar juntos?

NA: La pausa fue intencionada. Estábamos cansados de hacer giras en donde presentábamos el último disco de The Hives. Quizás estuvimos de gira como tres años o algo así. También tuvimos grandes ofertas para girar. Podríamos haber ido a casa a hacer discos pero teníamos ofertas muy tentadoras como girar con AC/DC en Australia y eso no lo íbamos a desaprovechar ni rechazar y así surgieron varias cosas más. Esa fue una gran experiencia. Después de eso, como no pudimos ponernos en contacto con Randy, lo único que pudimos hacer fue seguir girando un poco más. El descanso fue el tiempo que pasó sin nuevo álbum y después llegó la pandemia que nos afectó a todos. Fue muy aburrido. Estábamos trabajando en hacer un nuevo disco, pero es bastante difícil cuando no tienes al compositor…. Una vez que nos pusimos en contacto con él, fue bastante más rápido. El resto de la banda ya estaba trabajando. Ese momento fue realmente aburrido. Por eso disfrutemos y celebremos que tenemos un nuevo disco.

T: ¿Qué mirada tienen sobre el rock y el punk en la actualidad tanto en Suecia y en el mundo?

NA: Creo que hay un montón de bandas buenas tanto en Suecia como en todo el mundo. Angry Boys, Amyl and the Sniffers, Bad Nerves, The Radicals para nombrar algunos. Puedes encontrar buenas bandas en cualquier lugar. Creo que es saludable buscarlas.

T:¿Cuál es el motor que los lleva seguir haciendo música?

JA: Para cualquier banda creo que hacer música es parte de ello. Si grabas un disco, lo presentas en giras. Se supone que debes girar y hacer discos. Aunque, The Hives se ha tomado su tiempo con el último disco, creo que es así como se debe hacer. Es divertido hacer algo nuevo y mostrarlo al mundo. Si amas eso, lo vas a hacer sin importar si tocas para unos pocos o para millones. Eso es lo que pienso.

T: Este nuevo álbum es el primero luego de “The Lex Hives”. Pasaron 12 años, ¿qué similitudes y diferencias podemos encontrar en la grabación de “The Death Of Randy Fitzsimmons”?

JA: Estamos usando el mismo estudio que usamos en el último. La diferencia es que buscábamos un sonido con más energía. Quizás capturar la energía que tenemos cuando tocamos en vivo. La gran diferencia es que hay 12 nuevas canciones.

T: Los shows en vivo siempre son una buena buena oportunidad para conectar con una banda. Los shows de The Hives siempre son garantía de energía, calidad y diversión.

NA: The Hives es una de las mejores bandas del planeta y ofrece un gran show en vivo. Nos gusta que vengan a los shows. Vengan y no esperen nada más que lo mejor que el mundo tiene para ofrecer cuando se trata de una banda de rock. Eso es todo lo que puedo decir, ¡Nos vemos ahí!

Fue divertido ver cómo nos seguían los fans con las banderas que decían The Hives. Fue asombroso. Estoy deseando volver y espero que la gente esté deseando volver a vernos.

(Télam)