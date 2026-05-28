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Durante la emisión del viernes 22 de mayo del programa Fuera del Aire, Stella Maris Tenorio de Río Gallegos se convirtió en la flamante ganadora del sorteo impulsado en el marco del “Modo Mundial” de La Opinión Austral.

Stella, que sigue el ciclo a través de YouTube, ganó en el sorteo de la ruleta y se llevó una camiseta de la Selección Argentina junto a una escarapela. Pero la sorpresa no terminó ahí: la ganadora se acercó hasta las instalaciones del medio durante el programa y decidió quedarse para compartir un momento en vivo con los conductores.

Andy Maligno, Stella Tenorio y Dalma Vidal. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

Del sorteo al aire: risas, anécdotas y confesiones

En un clima distendido y cargado de humor, la oyente —identificada como Estela— aprovechó su paso por el estudio para contar detalles de su vida personal, desatando risas y complicidad en el equipo.

“Hace poquitos días me puse de novia otra vez”, relató con picardía, y enseguida sorprendió con la historia detrás del reencuentro: “Me lo crucé en el supermercado, en la parte de verduras. Yo estaba comprando tranquila y apareció él, después de tres años”.

Según contó, su expareja aún tenía sentimientos: “Me dijo que seguía enamorado de mí y ahí nomás me dio un beso en público”. Entre risas, agregó: “Así que bueno… ahora estamos de vuelta, viste, como novios”.

Una vida llena de historias y afectos

Además de su reciente historia de amor, Estela compartió parte de su vida personal. Contó que es jubilada del sector público de la provincia de Santa Cruz, que tiene cuatro hijos y cuatro nietos, y aprovechó el momento para enviarles un saludo especial.

“Uno de mis nietos está viviendo en Australia”, comentó con orgullo. También recordó que está divorciada desde hace 30 años, sumando otra capa a su relato, que combinó emoción, humor y espontaneidad.

Sobre el programa

Fuera del Aire es un programa de streaming de La Opinión Austral conducido por Dalma Vidal junto a Candela Marquez. Se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas a través de YouTube y Twitch del medio, y se retransmite por FM Láser 92.9.