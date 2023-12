Una nueva edición del BARS cerró con 20.000 espectadores en sus 12 jornadas

Las 12 jornadas del festival de cine de terror, fantástico y bizarro Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) reunieron a 20.000 espectadores en una edición 24ta. que contó con la española "La mesita del comedor", de Caye Casas, como ganadora de la Competencia Internacional.

El festival, que se desarrolló en tres salas del Complejo Multiplex Belgrano, en dos del Centro Cultural San Martín y en la plataforma online Vivamos Cultura, proyectó 80 largometrajes y más de 200 cortos de todo el mundo.

En la Competencia Internacional se eligió como Mejor dirección a Laura Moss por "Birth/Rebirth" (Reino Unido), quien además ganó en Mejor Guion; como Mejor Actor de Largometraje se consagró Víctor Clavijo por "La espera" (España), mientras que como actriz hizo lo propio Nyah Perkin por "Daughter of the Sun" (Canadá).

En la Competencia Iberoamericana, la Mejor Película fue "La otra forma" (Colombia Brasil), de Diego Felipe Guzmán, quien también se alzó como Mejor Director; como Mejor actriz fue elegida Ana Burgos por su trabajo en "Eros Tanathos" (Chile) y como Mejor actor Mario Mayo por "Os reviento" (España).

En cuanto a la Competencia Argentina, como Mejor película fue elegida "Al impenetrable" de Sonia Bertotti; como Mejor director, Pablo Parés por "Marisa y Gomoso"; como Mejor actriz, Clara Kovacic por "The Caregiver" y como Mejor actor Gonzalo Suárez por "Al impenetrable".

“El BARS siempre estuvo ahí para acompañar un cine de género que era sistemáticamente ignorado por el Incaa, los festivales, los productores, los críticos, la academia y la prensa”, definió el programador de BARS, Pablo Sapere, en comunicación con Télam en el inicio del certamen cinematográfico.

“La importancia del BARS fue la de ser un punto de encuentro y dar abrigo a un montón de directores que no tenían otro lugar donde estar”, completó.

Además de estrenos, reposiciones argentinas, competencias, proyección de cásicos en 16 y 35 mm, el Bars presentó actividades especiales en el Centro Cultural San Martín, como un taller de actuación en cine de terror, presentaciones de libros, una muestra del ilustrador Flavio Greco Paglia y una retrospectiva de Demián Rugna, director de “Cuando acecha la maldad”, el éxito del género que se estrenó el 9 de noviembre.

A su vez, se realizó un foco en el cine del lejano oriente, con películas como "Samurai Ninja Onimanji", la nueva producción del realizador japonés de culto Yoshihiro Nishimura ("Tokyo Gore Police", "Vampire Girl vs. Frankenstein Girl", "Helldriver"); la superproducción china "Creation of The Gods I: Kingdom of Storms" (Wuershan), y títulos del más reciente cine de terror, como "Malum" (Anthony DiBlasi) y "The Mean One" (Steven LaMorte). (Télam)