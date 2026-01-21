Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 42 años, oriundo de Pico Truncado, fue imputado en Esquel luego de que su pareja lo denunciara por torturar y asesinar a su perra, un animal con el que la víctima mantenía un fuerte vínculo. El trágico suceso salió a la luz cuando personal policial intervino en respuesta a una denuncia de violencia de género.

Según el testimonio, el agresor hizo sufrir de manera prolongada y extrema al can. El cuerpo de la perrita fue encontrado en una zona de pinares, ubicado sobre una roca. Las autoridades calificaron el acto como un hecho grave y violento sin precedentes.

Ante el temor fundado por la integridad física de otro animal que se encontraba en el mismo domicilio, se activó de inmediato un protocolo de acción coordinado. Este protocolo involucró a la Dirección de Fauna Urbana, a la agencia ambiental local y a la Justicia. La doctora Cecilia Bagnato fue la encargada de encabezar el allanamiento en la propiedad.

Durante el procedimiento en el domicilio, los equipos lograron rescatar sana y salva a una segunda perra junto a sus seis cachorros recién nacidos. Se constató que estos animales se encontraban en condiciones de abandono y precariedad. Los animales fueron inmediatamente puestos bajo la protección y custodia del área, donde están recibiendo asistencia veterinaria necesaria y alimentación especial.