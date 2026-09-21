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La presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui, expresó su satisfacción por el impulso provincial para la reactivación del ramal ferroviario que conecta Puerto Deseado con Las Heras. Nacida en Deseado y con recuerdos de su juventud viajando en la autovía, la jefa comunal calificó la medida como un avance concreto para la región.

La jornada contó con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral en el lugar de los hechos con la labor de la periodistas Tamara Chaile y Tamara Moreno.

“Totalmente feliz, emocionada y viendo que se cumplen sueños con realidades con esta iniciativa del gobernador Claudio Vidal de reivindicar nuestra historia, nuestra memoria y lo que tiene que ver con nuestros ferrocarriles”, sostuvo Urricelqui.

Ana María Urricelqui declaró al gobernador Claudio Vidal huésped de honor de Jaramillo- Fitz Roy. FOTO: GOBIERNO

Reparación histórica

La funcionaria enmarcó el proyecto en un contexto de reparación para las comunidades de la zona norte. “Es como una reparación histórica propulsándolo primero para el turismo, para que después podamos incorporar otras actividades. Estamos a pocos días de nuestro aniversario, los 115 años de Jaramillo y Fitz Roy, así que es un auténtico homenaje a nuestros pioneros y a los vecinos”, afirmó.

Urricelqui recordó los años de inactividad de la traza ferroviaria tras décadas de abandono. “Después de tantos sinsabores de casi 50 años del cierre de la vía, prácticamente al desguace, hoy estamos viviendo otra etapa. Es un trabajo arduo, de varias etapas, pero sé que el gobernador acepta los desafíos, los impone y los va a llevar adelante”, remarcó.

El Gobernador Claudio Vidal junto a su equipo de Trabajo. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Desarrollo regional

Respecto al origen del plan, la presidenta comunal detalló la importancia de la preservación patrimonial en las estaciones y el museo local. Explicó que la propuesta inicial apuntó a un tramo turístico de 20 kilómetros para resguardar la infraestructura, articulando también con la historia de Puerto Deseado, Pico Truncado y Las Heras.

“Este ferrocarril significa un sentimiento para toda la región. Han sido años muy duros, se ha despoblado y hemos quedado sin posibilidades de crecimiento. Ha sido triste, pero hoy dejamos el pasado de lado y empieza otra nueva etapa”, reflexiónó la funcionaria.

Por último, Urricelqui señaló que la iniciativa demandará tiempo e inversión, funcionando como el punto de partida para el desarrollo regional. “Lleva una inversión importante, es el paso a paso y nada se da de la noche a la mañana, pero esto sería la punta de lanza de lo que viene”, indicó. Además, hizo referencia al parque de material rodante al recordar el peso histórico de la locomotora Alco y mencionar la proyección del nuevo tren dual fabricado por la empresa Materfer en la provincia de Córdoba.