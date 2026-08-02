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Un imponente felino fue captado mientras avanzaba entre el paisaje cubierto de nieve en la Patagonia santacruceña. El registro fue tomado sobre la Ruta 43, en el tramo que une las localidades de Las Heras y Fitz Roy, donde el animal sorprendió a quienes transitaban por la zona.

Consultada por La Opinión Austral, Daniela Hernández, integrante del área de Fauna del Consejo Agrario Provincial, explicó que, de acuerdo con las imágenes del video, se trataría de un felino de menor tamaño. “Podría ser un gato montés o también un gato del pajonal, otra especie que se encuentra en la provincia”, señaló.

El avistaje vuelve a poner en valor la presencia de la fauna nativa de Santa Cruz y la importancia de conservar los ambientes naturales donde estas especies desarrollan su vida. El gato montés (Leopardus geoffroyi) es uno de los pequeños felinos autóctonos de la Patagonia y en los últimos años se registraron observaciones muy celebradas en distintos puntos de la provincia, como ocurrió en la zona de Río Turbio.

Además, la región también alberga al gato del pajonal (Leopardus colocola), un felino adaptado a los ambientes abiertos de la Patagonia. Esta especie cumple un papel clave dentro del ecosistema, ya que ayuda a regular poblaciones de roedores y pequeñas aves, contribuyendo al equilibrio natural del territorio.

El paso silencioso del felino sobre el paisaje nevado dejó una de esas escenas que la Patagonia regala de manera inesperada. Un breve encuentro que permitió mirar de cerca a uno de sus habitantes más discretos y recordar la diversidad de vida que se mueve detrás de los grandes paisajes del sur.