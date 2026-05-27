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La tranquilidad habitual de la localidad de Fitz Roy se vio alterada durante la mañana del martes, cuando un principio de incendio en un camión de transporte internacional encendió las alarmas en la estación de servicio YPF de la zona. La rápida reacción del conductor y la intervención preventiva de los bomberos evitaron que la situación pasara a mayores en un sector de alto riesgo por la presencia de combustibles y tránsito constante de vehículos pesados.

El operativo comenzó a las 09:32 horas, momento en que personal de la División Cuartel 25° de Fitz Roy-Jaramillo recibió el aviso de emergencia y dispuso el desplazamiento inmediato de la unidad de Ataque Rápido hacia el playón de la estación. La escena generó preocupación entre trabajadores y automovilistas que se encontraban en el lugar, ya que el fuego se había iniciado en uno de los neumáticos del semirremolque de un camión Mercedes Benz Actros.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que las llamas ya habían sido parcialmente sofocadas gracias a la rápida reacción del conductor del transporte, un ciudadano oriundo de Punta Arenas, Chile. El chofer utilizó los extintores portátiles de la unidad y logró contener el foco ígneo antes de que alcanzara mayores dimensiones.

Sin embargo, debido al riesgo de una reignición y a las altas temperaturas registradas en el sistema afectado, los bomberos avanzaron con un procedimiento técnico de enfriamiento. Para ello desplegaron una línea devanadera de 38 milímetros y trabajaron sobre los ejes y neumáticos comprometidos, estabilizando la temperatura y asegurando completamente el sector.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el siniestro se habría producido de manera accidental a raíz de un desperfecto mecánico vinculado al sistema de frenos y/o a los rodamientos del semirremolque. Este tipo de fallas suele representar un riesgo frecuente en transportes de carga de larga distancia, especialmente en unidades sometidas a extensos recorridos por rutas patagónicas.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños de magnitud en las instalaciones de la estación de servicio. Tras asegurar el área y verificar que no existieran riesgos adicionales, la dotación retornó al cuartel alrededor de las 10:20 horas, dando por finalizado el operativo.