La tranquilidad de la tarde del jueves en la pequeña localidad de Fitz Roy, en el norte santacruceño, se vio alterada por un episodio que mantiene en vilo a sus habitantes. Una camioneta Ford Ranger comenzó a incendiarse en la intersección de las calles Roca y Lavalle, y las llamas rápidamente ganaron intensidad, provocando alarma entre los vecinos y transeúntes.

En cuestión de minutos, el personal del destacamento D.C. 25 de la Superintendencia de Bomberos de la Policía de Santa Cruz llegó al lugar y desplegó una intervención precisa. Dos efectivos trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego que afectaba el motor y parte de la cabina del vehículo, evitando que el siniestro se extendiera a otros sectores o provocara daños en propiedades cercanas.

Gracias a la rápida respuesta de los bomberos, la situación fue contenida en pocos minutos. El vehículo, sin embargo, sufrió importantes daños materiales. Según informaron fuentes oficiales, no se registraron personas lesionadas ni víctimas, y el siniestro quedó bajo investigación judicial para determinar su origen.

El estado en el que quedó la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Hasta el momento, las primeras pericias habrían detectado indicios de que el incendio podría haber sido intencional, lo que abrió una nueva línea de investigación. El hecho despertó inquietud entre los vecinos, ya que no se trataría del primer episodio de este tipo registrado en la zona durante el último año.

El parte de la Superintendencia de Bomberos destacó el trabajo de los agentes y recordó la importancia de mantener los sistemas eléctricos y de combustible de los vehículos en buenas condiciones, dado que los desperfectos técnicos son una de las causas más frecuentes de incendios automotores. Sin embargo, la sospecha de que en este caso haya existido una acción deliberada motivó la intervención de las autoridades judiciales competentes.