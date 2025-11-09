Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nueva tragedia vial en las rutas santacruceñas dejó como saldo una persona fallecida y otra herida tras un choque entre dos camiones en la Ruta Nacional N° 3, al norte de la provincia.El siniestro ocurrió en horas de la tarde de este domingo 9 de noviembre, en un tramo comprendido entre Tres Cerros y Fitz Roy, a la altura de las estancias Juanita y La Calandria.

Por causas que aún se investigan, dos vehículos de gran porte impactaron de frente, provocando la muerte inmediata de uno de los choferes y heridas de consideración en el otro. Ese tramo está en muy mal estado desde hace años con las huellas marcadas con profundidad.

Según pudo saber La Opinión Austral de las primeras informaciones desde la ruta, el fallecido es una persona adulta mayor oriunda de Caleta Olivia, mientras que el otro chofer es de unos 30 años de Río Grande, Tierra del Fuego. Los peritos entienden a priori que el camión que venia circulando en dirección de sur a norte se cruzó de carril.

Un camión de una empresa petrolera involucrado Uno de los vehículos involucrados fue un camión Mercedes Benz Atego, perteneciente a la empresa CUMI S.A., dedicada a servicios de perforaciones petroleras y con base operativa en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. El otro vehículo también sería un camión de transporte de carga, aunque hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre el tipo de mercancía que trasladaba. Un fallecido y un herido trasladado al hospital Tras el violento impacto, uno de los conductores perdió la vida en el acto, mientras que el otro fue rescatado con vida y trasladado en ambulancia hacia el hospital más cercano para recibir atención médica. El estado de la ruta 3 en el tramo entre Tres Cerros y Fitz Roy.