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Un nuevo siniestro vial encendió las alarmas de los cuerpos de emergencia durante la tarde de este domingo. El vuelco de un automóvil particular Toyota Yaris, que terminó despedido sobre la banquina en sentido hacia el sur, motivó un rápido y coordinado operativo preventivo de bomberos, policías y agentes sanitarios para asistir al conductor y eliminar cualquier riesgo eléctrico o ígneo a la vera del corredor vial más importante de la costa atlántica.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 16:20 horas de este domingo, en la Ruta Nacional N°3, en el tramo que une a Fitz Roy con Jaramillo, momento en el que la guardia de la División Cuartel 25° de Bomberos -dependencia operativa perteneciente al Departamento Zona II de la Policía de Santa Cruz– recibió el llamado de alerta dando cuenta de un accidente vehicular ocurrido sobre la mencionada ruta nacional, en el tramo comprendido hacia el sur de ambas localidades. Con la celeridad que exigen las emergencias en ruta abierta, una dotación especializada se desplazó de inmediato hacia el sector indicado a bordo de una unidad de ataque rápido.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar a la escena del siniestro y tomar contacto visual con el escenario del accidente, los rescatistas constataron la presencia de un automóvil Toyota Yaris que había quedado volcado sobre la banquina, aunque para ese momento ya no se encontraban ocupantes en el interior del habitáculo.

En estrecha coordinación con los efectivos policiales de la Comisaría de Jaramillo que ya trabajaban en el ordenamiento preventivo del tránsito y el resguardo perimetral, los bomberos dieron paso a la labor del personal sanitario que acudió al lugar para brindar asistencia médica y evaluar el estado de salud del conductor involucrado en el despiste.

Paralelamente a la atención sanitaria del automovilista, los efectivos de la División Cuartel 25° ejecutaron el protocolo técnico indispensable para neutralizar la estructura del vehículo siniestrado y evitar contingencias secundarias. Para ello, procedieron a la desconexión preventiva del suministro eléctrico mediante el corte de la batería del Toyota Yaris, anulando así cualquier posibilidad de cortocircuito o principio de incendio sobre la vegetación seca de la banquina.