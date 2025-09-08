Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento de rutina en la Ruta Nacional N° 3 derivó en el decomiso de una importante cantidad de carne de guanaco en Santa Cruz. El hallazgo, que se produjo durante un control vehicular, expuso una práctica recurrente en la provincia: la caza furtiva de fauna silvestre fuera de los plazos legales establecidos.

El operativo tuvo lugar el domingo por la tarde, cerca de las 19:40 horas, a la altura del kilómetro 2113 de la Ruta 3, donde efectivos de la División Unidad Operativa Caminera Tres Cerros detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet S10 color gris en la que viajaban dos hombres con destino a la localidad de Caleta Olivia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que, durante la inspección, los uniformados descubrieron en la caja del rodado una carga cubierta con una manta que, al ser revisada, resultó ser carne de guanaco fraccionada en piezas listas para su traslado. Los ocupantes reconocieron que provenía de la caza de estos animales.

El rodado en el que se movilizaban los hombres. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En total, se incautaron alrededor de 30 paletas, 30 lomos y 30 cuartos pertenecientes a ejemplares de guanaco. Aunque los cazadores contaban con la documentación en regla de dos armas largas tipo carabina que llevaban consigo, la actividad que realizaban no estaba permitida: la Ley Provincial N° 2.373 habilita la temporada de caza únicamente entre el 1 de abril y el 31 de agosto, por lo que cualquier acción posterior constituye una infracción.

La mercadería secuestrada fue trasladada conforme a protocolo y luego incinerada bajo la supervisión del Consejo Agrario Provincial, Delegación Puerto San Julián, que intervino en el caso junto a la Policía de Santa Cruz. Paralelamente, se labraron las actuaciones administrativas correspondientes, aunque del relevamiento en el sistema SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) no surgieron medidas judiciales pendientes contra los implicados.