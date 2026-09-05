Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del viernes, en Fitz Roy se registró un riesgo inminente de voladura de chapas en construcciones vulnerables.

El operativo comenzó minutos después de las 16:00 horas, cuando un poblador se presentó de forma presencial en la unidad operativa para alertar sobre la presencia de chapas sueltas que flameaban peligrosamente en el techo de una vivienda abandonada y en proceso de deterioro. De inmediato, una dotación completa se desplazó hacia el punto señalado, encontrándose con un panorama crítico: la fuerza de las ráfagas amenazaba con desprender las cubiertas metálicas y proyectarlas hacia la vía pública o sobre propiedades linderas.

Con martillos, clavos y fijaciones de contingencia, los bomberos ascendieron a la cubierta para asegurar los tirantes y afianzar cada una de las chapas inestables. La situación fue controlada en minutos y, por fortuna, no hubo que lamentar heridos