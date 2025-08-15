Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del jueves se tiñó de tensión en la Ruta Nacional N°3, a la altura de Fitz Roy y Jaramillo, cuando un violento accidente entre un camión y un Volkswagen puso en evidencia los riesgos que la neblina representa para quienes transitan por las rutas santacruceñas. Afortunadamente, y pese a la violencia del impacto, no se registraron heridos, aunque ambos vehículos sufrieron daños considerables en su parte delantera y lateral.

El personal del Cuartel 25 de Bomberos de la provincia de Santa Cruz respondió de inmediato al llamado de emergencia, llegando al lugar mientras la visibilidad continuaba seriamente comprometida por la espesa neblina. Según reportes recabados por La Opinión Austral, el choque fue casi frontal, un recordatorio de lo cerca que estuvo la situación de derivar en una tragedia. La intervención de los bomberos, en coordinación con la policía local, permitió asegurar la escena, controlar riesgos y asistir a los conductores hasta que se restableció la normalidad en el tránsito.

La Superintendencia de Bomberos remarcó la necesidad de extremar precauciones, subrayando consejos fundamentales para la conducción en estas circunstancias: reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos, usar las luces antiniebla y, en caso de visibilidad nula, detenerse en un lugar seguro hasta que las condiciones mejoren.