Las intensas ráfagas de viento que suelen azotar las rutas de la Patagonia volvieron a ser un factor determinante en un siniestro vial registrado este lunes por la mañana en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Fitz Roy con Jaramillo. Un motociclista de 66 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, sufrió una caída mientras se desplazaba hacia Puerto Deseado, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió en un sector conocido por las condiciones climáticas adversas, donde el viento cruzado representa un riesgo permanente, especialmente para quienes circulan en vehículos livianos. Según se informó, el conductor perdió la estabilidad de su motocicleta a raíz de una fuerte ráfaga, lo que provocó su caída sobre la calzada.

Tras el alerta, personal de la División Cuartel 25° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz se desplazó hasta el lugar del accidente, donde se activó el protocolo de asistencia vial. Los efectivos trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona y evitar nuevos incidentes, teniendo en cuenta el tránsito sobre la ruta y las condiciones meteorológicas reinantes.

El motociclista fue asistido en el lugar por personal médico, que evaluó su estado de salud y dispuso su traslado preventivo al Puesto Sanitario de Fitz Roy para una atención más completa. De acuerdo a la información oficial, el hombre se encontraba consciente al momento del traslado, aunque presentaba lesiones compatibles con la caída, por lo que quedó bajo observación médica.

En el operativo también participó personal de la Comisaría de Jaramillo, que colaboró con el ordenamiento del tránsito y el resguardo del rodado siniestrado. La intervención permitió restablecer rápidamente la normal circulación en la zona, sin que se registraran mayores complicaciones.