Este sábado, un accidente vehicular en la Ruta Provincial N°281, a la altura del kilómetro 80, movilizó a personal de emergencias luego del vuelco de una camioneta Toyota.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la División Cuartel 25 (Fitz Roy – Jaramillo), donde los equipos de rescate asistieron a los ocupantes del vehículo. Según el reporte oficial, tres de las cuatro personas que viajaban en la camioneta fueron trasladadas al Hospital de Caleta Olivia para su atención y observación médica.

Los bomberos voluntarios intervinieron en el lugar realizando tareas de seguridad vehicular, entre ellas la desconexión de la batería para evitar riesgos de incendio o cortocircuitos.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación, aunque no se descartaría que las condiciones del camino o un posible exceso de velocidad hayan influido en el siniestro.