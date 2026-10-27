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Una mujer resultó herida al volcar la camioneta que conducía sobre la Ruta Nacional N° 3, a unos 15 kilómetros al norte de Fitz Roy, en cercanías de una antena SOS. Era la única ocupante de una Toyota Hilux gris oscuro, que quedó entre la banquina y la cuneta con la carrocería totalmente destruida.
Se trata de Mónica Adela Poggio Agüero, una docente residente en Caleta Olivia con orientación al aprendizaje inclusivo que trabajó en la Escuela Especial N° 8 y en el Instituto Provincial de Educación Superior de Caleta Olivia (IPES CO). Actualmente integra el Ministerio de Educación de Santa Cruz.
Poggio Agüero quedó internada en las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y fuentes policiales le informaron a La Opinión Austral que “está delicada” dado a una fractura en las costillas. Se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
El fuerte accidente
El aviso llegó a la Subcomisaría de Fitz Roy a las 8:25 del lunes 26 de octubre, a través de un transeúnte que encontró la camioneta accidentada en el camino. Al lugar acudieron efectivos policiales, personal sanitario y bomberos de la División 25, quienes constataron el vuelco.
De acuerdo con la información a la que accedió LOA, la camioneta dio varias vueltas y distintos envases de matafuegos quedaron esparcidos en varios puntos de la ruta. Poggio Agüero habría estado viajando a la localidad de El Gorosito, dieron a conocer a este medio.
La trabajadora del Ministerio presentaba lesiones visibles y manifestó dolor en una de sus costillas. Fue retirada del habitáculo por personal policial, bomberos y trabajadores del puesto sanitario. Tras recibir asistencia primaria en el lugar, se determinó su traslado al centro de salud caletense.
En el lugar se realizaron las primeras diligencias correspondientes por parte del personal de la División Accidentología Vial. El Juzgado de Instrucción N° 2 dispuso que la camioneta y los elementos que transportaba fueran entregados, mediante las formalidades correspondientes, a Magdalena Elizabeth Paredes, que es la directora general de Educación Zona Norte.
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