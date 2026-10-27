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Una mujer resultó herida al volcar la camioneta que conducía sobre la Ruta Nacional N° 3, a unos 15 kilómetros al norte de Fitz Roy, en cercanías de una antena SOS. Era la única ocupante de una Toyota Hilux gris oscuro, que quedó entre la banquina y la cuneta con la carrocería totalmente destruida.

Se trata de Mónica Adela Poggio Agüero, una docente residente en Caleta Olivia con orientación al aprendizaje inclusivo que trabajó en la Escuela Especial N° 8 y en el Instituto Provincial de Educación Superior de Caleta Olivia (IPES CO). Actualmente integra el Ministerio de Educación de Santa Cruz.

La camioneta que conducía la funcionaria quedó totalmente destruida. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Poggio Agüero quedó internada en las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y fuentes policiales le informaron a La Opinión Austral que “está delicada” dado a una fractura en las costillas. Se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El accidente ocurrió a unos 15 kilómetros al norte de Fitz Roy. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

El fuerte accidente

El aviso llegó a la Subcomisaría de Fitz Roy a las 8:25 del lunes 26 de octubre, a través de un transeúnte que encontró la camioneta accidentada en el camino. Al lugar acudieron efectivos policiales, personal sanitario y bomberos de la División 25, quienes constataron el vuelco.

De acuerdo con la información a la que accedió LOA, la camioneta dio varias vueltas y distintos envases de matafuegos quedaron esparcidos en varios puntos de la ruta. Poggio Agüero habría estado viajando a la localidad de El Gorosito, dieron a conocer a este medio.

Ruta Nacional N° 3, donde ocurrió el fuerte accidente. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

La trabajadora del Ministerio presentaba lesiones visibles y manifestó dolor en una de sus costillas. Fue retirada del habitáculo por personal policial, bomberos y trabajadores del puesto sanitario. Tras recibir asistencia primaria en el lugar, se determinó su traslado al centro de salud caletense.

Por disposición del juzgado, la camioneta fue secuestrada. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

En el lugar se realizaron las primeras diligencias correspondientes por parte del personal de la División Accidentología Vial. El Juzgado de Instrucción N° 2 dispuso que la camioneta y los elementos que transportaba fueran entregados, mediante las formalidades correspondientes, a Magdalena Elizabeth Paredes, que es la directora general de Educación Zona Norte.