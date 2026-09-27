Vuelco en la Ruta 281 entre Fitz Roy y Jaramillo: cinco personas fueron trasladadas para atención médica El siniestro El siniestro ocurrió durante la tarde del sábado y demandó la intervención de bomberos, policías y personal sanitario.

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Un automóvil Citroën C3 volcó este sábado por la tarde sobre la Ruta Provincial N° 281, entre Fitz Roy y Jaramillo, en Santa Cruz. Como consecuencia del siniestro, los cinco ocupantes del vehículo fueron trasladados de manera preventiva para recibir evaluación médica.

El hecho fue atendido por personal de la División Cuartel 25°, tras el alerta emitido por la Comisaría Jaramillo. El operativo se desarrolló entre las 14:41 y las 18:00.

En el lugar, los equipos de emergencia aseguraron la zona, realizaron una inspección preventiva del vehículo, que quedó fuera de la calzada, y efectuaron su inmovilización para el posterior traslado.

También trabajó una ambulancia del Puesto Sanitario de Fitz Roy, que trasladó a los cinco ocupantes para su correspondiente control médico.