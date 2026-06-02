Avisos fúnebres del día 1 de junio de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del sábado 30 de mayo de 2026.

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JOSÉ HUGO MUÑOZ

q.e.p.d.

El pasado domingo ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor José Hugo Muñoz, a la edad de 55 años. Sus restos serán sepultados este martes a las 12 horas. Participan sus hermanos, cuñado, sobrino, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: French 460.

SABRINA ALEJANDRA SERRA

q.e.p.d.

El pasado sábado ha dejado de existir en Córdoba la señora Sabrina Alejandra Serra, a la edad de 58 años. Sus restos serán sepultados este martes a las 15 horas. Participan sus hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Salta 458.

LUIS JAIME CÁRCAMO

30/09/1958 Q.E.P.D. 12/04/2026

El día 12 de abril de 2026 ha dejado de existir en la ciudad de Río Gallegos el vecino LUIS JAIME CÁRCAMO, a la edad 68 años. Sus restos fueron velados y sepultados en la ciudad de Río Gallegos. Participan su esposa, hijos, nietos, demás familiares y agradecen por este medio el acompañamiento en este difícil momento.