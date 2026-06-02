Your browser doesn’t support HTML5 audio
JOSÉ HUGO MUÑOZ
q.e.p.d.
El pasado domingo ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor José Hugo Muñoz, a la edad de 55 años. Sus restos serán sepultados este martes a las 12 horas. Participan sus hermanos, cuñado, sobrino, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: French 460.
SABRINA ALEJANDRA SERRA
q.e.p.d.
El pasado sábado ha dejado de existir en Córdoba la señora Sabrina Alejandra Serra, a la edad de 58 años. Sus restos serán sepultados este martes a las 15 horas. Participan sus hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Salta 458.
LUIS JAIME CÁRCAMO
30/09/1958 Q.E.P.D. 12/04/2026
El día 12 de abril de 2026 ha dejado de existir en la ciudad de Río Gallegos el vecino LUIS JAIME CÁRCAMO, a la edad 68 años. Sus restos fueron velados y sepultados en la ciudad de Río Gallegos. Participan su esposa, hijos, nietos, demás familiares y agradecen por este medio el acompañamiento en este difícil momento.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia