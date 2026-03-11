Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

MARGARITA HERMINIA MELLA

Q.E.P.D 13/02/2026

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, se invita a familiares y amigos a la misa que se oficiará en su memoria en la parroquia San Vicente de Paul el día domingo 15 de marzo a las 19:00 hs.

MARÍA GEORGINA ARRESEYGOR

Q.E.P.D.

El día 10/03/2026 ha dejado de existir en la ciudad de Río Gallegos la Sra. MARÍA GEORGINA ARRESEYGOR, a la edad de 86 años.

Sus restos serán sepultados el día 11/03/2026 a las 12:00 hs.

Participan esposo, hijos, familiares y amigos.

Domicilio de duelo Brasil 251.