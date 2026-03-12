Avisos fúnebres del día 12 de marzo de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del jueves 12 de marzo de 2026.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

MARÍA GEORGINA ARRESEYGOR

Q.E.P.D

El día 10/03/2026 ha dejado de existir en la ciudad de Río Gallegos la Sra. MARÍA GEORGINA ARRESEYGOR, a la edad de 86 años.

Sus restos fueron sepultados el día 11/03/2026 a las 12:00 hs.

Participan esposo, hijos, familiares y amigos.

Domicilio de duelo Brasil 251.

LUISA DEL CARMEN SÁNCHEZ PACHECO

Q.E.P.D

El día 10 de marzo, ha dejado de existir en la ciudad de Río Gallegos la señora Luisa del Carmen Sánchez Pacheco, a la edad de 91 años. Sus restos fueron sepultados el día 11 de marzo a las 17 hs. Participan: hijos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: barrio 499, pasaje Santo Tomás s/n, casa 118.