Avisos fúnebres del día 14 de agosto de 2025 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del jueves 14 de agosto de 2025.

EDUARDO HARRIS

(1938-2025)

El Consejo de Médicos de la provincia de Santa Cruz participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Eduardo Harris, matriculado en esta institución desde el año 1982.

Recordando con afecto al colega, acompañamos con dolor a sus familiares y amigos, rogando por su eterno descanso.

El Colegio Médico de la provincia de Santa Cruz y personal, hace llegar sus más profundas y sinceras condolencias a familiares, amigos y colegas por la irreparable pérdida de nuestro querido Dr. HARRIS, Eduardo; quien inoportunamente nos ha dejado en este plano terrenal, pero deja con nosotros un gran aprendizaje, historia y buenos momentos por recordar.

COLEGIO MÉDICO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Eduardo Harris (M.P. 35), uno de los primeros cardiólogos de Río Gallegos y pionero de la medicina en nuestra provincia, cuyo papel fue fundamental en los inicios de la comunidad médica santacruceña.

Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, en especial a su hija, la Dra. Patricia Harris.

Honramos su trayectoria y el compromiso que, como él, marcó el camino de muchos profesionales.

El 13 de agosto ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Juan Carlos Ulloa, a la edad de 72 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 12 horas. Participan sus hijos, yernos, nueras, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Ivón Noya 1031.

18/07/1953 -Q.E.P.D.- 13/08/2025

Tu ausencia dejará un vacío inmenso, pero tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones.

Te amamos mucho, que descanses en paz.

El último adiós se realizó en casa velatoria Ramps -Urquiza y Ameghino- el día 13 de agosto de 15 a 20 hs. y sus restos recibirán sepultura el día 14 de agosto a partir de las 12 hs. en el cementerio local.

Tus hijos Carlos, Fernando, Gabriela, Gladys y Camila, nietos, bisnietos, nueras, yernos y hermanos.

El 13 de agosto ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Eduardo Harris, a la edad de 87 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 14 horas. Participan sus hijos, yernos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Sarmiento 415.