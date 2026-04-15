Avisos fúnebres del día 15 de abril de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del miércoles 15 de abril de 2026.

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JAVIER CASTRO

Q.E.P.D

JAVIER CASTRO

Q.E.P.D

La Cámara Minera de Santa Cruz expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz.

Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad de AOMA en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias.

Destacamos su compromiso con el sector, su vocación de diálogo y su incansable trabajo en representación de los trabajadores, dejando una huella significativa en la actividad minera de nuestra provincia.

Elevamos una oración en su memoria y deseamos paz y consuelo para quienes hoy lo despiden.

JAVIER CASTRO

Q.E.P.D

El Directorio del Grupo La Opinión Austral participa el fallecimiento del señor Javier Castro, ocurrido en San Julián el día 14 de abril, ofreciendo sus más sentidas condolencias a su familia en este doloroso momento.

JAVIER CASTRO

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