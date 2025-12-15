Your browser doesn’t support HTML5 audio
MARÍA ESTER PICCININI
Q.E.P.D.
El 13 de diciembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora María Ester Piccinini, a la edad de 74 años. Sus restos fueron sepultados el sábado a las 11 horas. Participan su hija, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Dean Funes 1265.
PATRICIA GRACIELA PÉREZ
Q.E.P.D.
El 13 de diciembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Patricia Graciela Pérez, a la edad de 54 años. Sus restos fueron sepultados el sábado a las 13 horas. Participan sus hijos, mamá, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Manrique Grillo 443.
