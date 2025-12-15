Avisos fúnebres del día 15 de diciembre de 2025 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del lunes 15 de diciembre de 2025.

MARÍA ESTER PICCININI

Q.E.P.D.

El 13 de diciembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora María Ester Piccinini, a la edad de 74 años. Sus restos fueron sepultados el sábado a las 11 horas. Participan su hija, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Dean Funes 1265.

PATRICIA GRACIELA PÉREZ

Q.E.P.D.

El 13 de diciembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Patricia Graciela Pérez, a la edad de 54 años. Sus restos fueron sepultados el sábado a las 13 horas. Participan sus hijos, mamá, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Manrique Grillo 443.