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TEODORO HÉCTOR VARGAS
Q.E.P.D.
Ante el fallecimiento del Señor Teodoro Héctor Vargas “Pelusa”, acompañamos a su hijo Horacio Vargas y familia en este soloroso momento.
Grupo San Nicolás
TEODORO HÉCTOR VARGAS
q.e.p.d.
El 14 de agosto ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Teodoro Héctor Vargas, a la edad de 81 años. Sus restos fueron sepultados el sábado a las 12 horas. Participan su esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Primera Junta 66, B° Guemes.
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