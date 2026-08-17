Avisos fúnebres del día 17 de agosto de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del lunes 17 de agosto de 2026.

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TEODORO HÉCTOR VARGAS

Q.E.P.D.

Ante el fallecimiento del Señor Teodoro Héctor Vargas “Pelusa”, acompañamos a su hijo Horacio Vargas y familia en este soloroso momento.

Grupo San Nicolás

TEODORO HÉCTOR VARGAS

q.e.p.d.

El 14 de agosto ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Teodoro Héctor Vargas, a la edad de 81 años. Sus restos fueron sepultados el sábado a las 12 horas. Participan su esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Primera Junta 66, B° Guemes.