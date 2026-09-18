Avisos fúnebres del día 18 de septiembre de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del viernes 18 de septiembre de 2026.

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ISABEL DEL CARMEN “CHABELA” GALLARDO VARGAS

q.e.p.d.

El 16 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Isabel del Carmen “Chabela” Gallardo Vargas, a la edad de 71 años. Sus restos fueron sepultados este jueves a las 17 horas. Participan su esposo, hijo, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Heraldo del Sur 1441.

ISABEL MIRANDA

q.e.p.d.

El 17 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Isabel Miranda, a la edad de 89 años. Sus restos serán sepultados este viernes a las 15 horas. Participan sus hijos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Alfonsín 1415.

Dr. ORIOL DOMENEC I LLAVALLOL

9/11/23 Barcelona 16/9/26

Siempre te recordaremos por tus ganas de hacer que la vida fuese excepcional.

Con mucho pesar.

Nietos e hijos.