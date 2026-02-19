Avisos fúnebres del día 19 de febrero de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del jueves 19 de febrero enero de 2026.

Con inmensa tristeza, despido a una persona profundamente querida, cuya presencia fue un regalo y cuyo recuerdo permanecerá para siempre en mi corazón.

Su bondad, su calidez y su forma sincera de vivir dejaron una huella imborrable. Su partida duele, pero el cariño compartido será eterno.

Acompaño con todo mi afecto a su esposa “Teresita”, a sus hijos Jesús, Gonzalo y a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, elevando una oración por su descanso en paz.

Juan Pablo Siracusa

Hasta siempre, querido compañero

Hoy nos toca despedir con enorme tristeza a un compañero que dejó una marca profunda en cada uno de nosotros. Su presencia diaria, su responsabilidad y su compromiso fueron parte fundamental de nuestro equipo.

Pero más allá de lo laboral, lo recordaremos por su calidad humana, por su compañerismo sincero y por esa manera especial de estar siempre dispuesto a ayudar. Compartimos no sólo trabajo, sino también charlas, risas y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria.

Su ausencia duele, pero su recuerdo nos acompañará cada día. A su familia y seres queridos les enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo en este difícil momento.

Orenaike SA y compañeros

El día 18/02/2026 ha dejado de existir en la ciudad de Río Gallegos el Sr. LUIS RAFAEL RUIZ, a la edad de 58 años.

Sus restos serán sepultados el día 19/02/2026 a las 11:00 hs.

Participan esposa, hijas, demás familiares y amigos.

Domicilio de duelo: Caseros 1831.