Avisos fúnebres del día 2 de diciembre de 2025 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del martes 2 de diciembre de 2025.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

GERMÁN FRANCISCO VIVAR

13/08/1953 – 02/12/2024

Hermano querido, hoy se cumple un año desde que te fuiste a la casa del Señor. Tu ausencia se siente como un vacío que no se llena, pero tu recuerdo y amor siguen vivos en nuestros corazones. ¿Cómo olvidarte? Si siempre estuviste para mí, tus sobrinas, y luego también para mis nietos, acompañándonos, brindándonos tu ayuda o apoyo. Siempre tan dispuesto con tus consejos, tu compañía, tus asados, los paseos… tantas vivencias y también algunas discrepancias que desaparecían rápidamente. Fuiste un hombre muy valiente y la luchaste hasta el final, como el mejor guerrero, con tu fe implacable y tu comunión con Dios hasta el último suspiro, ¡¡¡te amo hermano y te extraño tanto!!!

Por fe nos aferramos a la promesa de nuestro Dios, cuya palabra en el Evangelio de Juan 14:2 nos dice: “En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros”.

Ruego a Dios para que tu alma goce de luz, paz y el amor infinito de nuestro Padre Celestial.

Siempre te recordaremos con cariño y amor. Descansa en paz hermanito.

Tu hermana Estrella Vivar.