Avisos fúnebres del día 2 de noviembre de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del lunes 2 de noviembre de 2026.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

RAÚL NAZARENO MEDRANO

q.e.p.d.

El 31 de octubre ha dejado de existir el señor Raúl Nazareno Medrano, a la edad de 67 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 16 horas. Participan sus hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Pasaje La Esperanza.

ALEJANDRO LUIS CATIVA

q.e.p.d.

El 01 de noviembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Alejandro Luis Cativa, a la edad de 48 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 12 horas. Participan su esposa, hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Ramón y Cajal 2476.

DOLORINDO BARRÍA AZOCAR

q.e.p.d.

El 01 de noviembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Dolorindo Barría Azocar, a la edad de 85 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 9 horas. Participan su esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: B° San Benito, Mza 194, Lote 6.