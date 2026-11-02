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RAÚL NAZARENO MEDRANO
q.e.p.d.
El 31 de octubre ha dejado de existir el señor Raúl Nazareno Medrano, a la edad de 67 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 16 horas. Participan sus hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Pasaje La Esperanza.
ALEJANDRO LUIS CATIVA
q.e.p.d.
El 01 de noviembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Alejandro Luis Cativa, a la edad de 48 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 12 horas. Participan su esposa, hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Ramón y Cajal 2476.
DOLORINDO BARRÍA AZOCAR
q.e.p.d.
El 01 de noviembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Dolorindo Barría Azocar, a la edad de 85 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 9 horas. Participan su esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: B° San Benito, Mza 194, Lote 6.
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