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MARCELO FABIÁN FREY
q.e.p.d.
El 18 de junio ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Marcelo Fabián Frey, a la edad de 58 años. Sus restos serán sepultados este sábado a las 12 horas. Participan sus hijos, nietos, hermanos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: B° Padre Olivieri, Mza. 31, Lote 7.
BRENDA ELIZABETH SEIJAS
q.e.p.d.
El 18 de junio ha dejado de existir en Buenos Aires la Brenda Elizabeth Seijas, a la edad de 57 años. Sus restos serán sepultados este sábado a las 16 horas. Participan su esposo, hijos, nieto, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Don Bosco 1268.
EDUARDO JAVIER BOREL
q.e.p.d.
El 19 de junio ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Eduardo Javier Borel, a la edad de 53 años. Sus restos serán sepultados este sábado a las 13 horas. Participan su esposa, hijos, mamá, hermano, suegros, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Cacique Ibáñez 259.
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