Avisos fúnebres del día 20 de junio de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del sábado 20 de junio de 2026.

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

MARCELO FABIÁN FREY

q.e.p.d.

El 18 de junio ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Marcelo Fabián Frey, a la edad de 58 años. Sus restos serán sepultados este sábado a las 12 horas. Participan sus hijos, nietos, hermanos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: B° Padre Olivieri, Mza. 31, Lote 7.

BRENDA ELIZABETH SEIJAS

q.e.p.d.

El 18 de junio ha dejado de existir en Buenos Aires la Brenda Elizabeth Seijas, a la edad de 57 años. Sus restos serán sepultados este sábado a las 16 horas. Participan su esposo, hijos, nieto, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Don Bosco 1268.

EDUARDO JAVIER BOREL

q.e.p.d.

El 19 de junio ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Eduardo Javier Borel, a la edad de 53 años. Sus restos serán sepultados este sábado a las 13 horas. Participan su esposa, hijos, mamá, hermano, suegros, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Cacique Ibáñez 259.