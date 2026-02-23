Avisos fúnebres del día 24 de febrero de 2026 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del martes 24 de febrero enero de 2026.

GLORIA ARGENTINA GARCÍA

Q.E.P.D.

El 21 de febrero ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Gloria Argentina García, a la edad de 58 años. Sus restos fueron sepultados este domingo 22 de febrero a las 14 horas. Participan su esposo, hijos, nueras, nietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: La Manchuria 1127.

YOLANDA SERÓN VERA

Q.E.P.D.

Yolanda Serón Vera.

El día 23 de febrero ha dejado de existir la señora Yolanda Serón Vera, a la edad de 92 años. Sus restos serán velados en la Cocheria Ilhero y su sepelio se realizará el día miércoles a las 11:00 horas. Participan sus hijos, nietos, bisnietos, nueras, yerno y demás familiares. Domicilio de duelo Lavalle 573.