BENITO JAVIER MANSILLA VELÁSQUEZ
Q.E.P.D.
El 24 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Benito Javier Mansilla Velázquez, a la edad de 61 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 12 horas. Participan su esposa, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Ameghino 830.
MARCOS HERNÁN CALIXTO
Q.E.P.D.
El 24 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Marcos Hernán Calixto, a la edad de 59 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 11 horas. Participan su hijo, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Onelli 59.
