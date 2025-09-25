Your browser doesn’t support HTML5 audio

BENITO JAVIER MANSILLA VELÁSQUEZ

Q.E.P.D.

El 24 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Benito Javier Mansilla Velázquez, a la edad de 61 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 12 horas. Participan su esposa, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Ameghino 830.

MARCOS HERNÁN CALIXTO

 Q.E.P.D.

El 24 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Marcos Hernán Calixto, a la edad de 59 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 11 horas. Participan su hijo, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Onelli 59.

