Avisos fúnebres del día 25 de septiembre de 2025 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del jueves 25 de septiembre de 2025.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

BENITO JAVIER MANSILLA VELÁSQUEZ

Q.E.P.D.

El 24 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Benito Javier Mansilla Velázquez, a la edad de 61 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 12 horas. Participan su esposa, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Ameghino 830.

MARCOS HERNÁN CALIXTO

Q.E.P.D.

El 24 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Marcos Hernán Calixto, a la edad de 59 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 11 horas. Participan su hijo, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Onelli 59.