ARIEL PASTOR SANTOS

Q.E.P.D.

El 24 de noviembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Ariel Pastor Santos, a la edad de 55 años. Sus restos serán sepultados este miércoles a las 11 horas. Participan sus hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Las Heras 158, barrio APAP.

PABLO ALFREDO CANGEMI

Q.E.P.D.

El 25 de noviembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Pablo Alfredo Cangemi, a la edad de 85 años. Sus restos serán sepultados este miércoles a las 12 horas. Participan su esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Pje. Ivana Perovsek 578.