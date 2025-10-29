Your browser doesn’t support HTML5 audio
MARCELA ANALÍA CALLEJO
Q.E.P.D. 29/10/1996
A MI AMADA HIJA:
Querida Marcela, hoy recordamos el aniversario de tu partida, aunque no estés físicamente con nosotros, tu espíritu y amor siguen vivos en nuestros corazones, te recordamos, te extrañamos y agradecemos por cada momento compartido.
Te amaremos siempre, porque el amor nunca deja de ser.
Tu mamá Estrella Vivar y hermana Natalia Callejo.
Cita bíblica: “Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí no morirá para siempre”. San Juan C11-v.25.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario