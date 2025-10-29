Avisos fúnebres del día 29 de octubre de 2025 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del miércoles 29 de octubre de 2025.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

MARCELA ANALÍA CALLEJO

Q.E.P.D. 29/10/1996

A MI AMADA HIJA:

Querida Marcela, hoy recordamos el aniversario de tu partida, aunque no estés físicamente con nosotros, tu espíritu y amor siguen vivos en nuestros corazones, te recordamos, te extrañamos y agradecemos por cada momento compartido.

Te amaremos siempre, porque el amor nunca deja de ser.

Tu mamá Estrella Vivar y hermana Natalia Callejo.

Cita bíblica: “Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí no morirá para siempre”. San Juan C11-v.25.