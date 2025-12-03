Your browser doesn’t support HTML5 audio
ADRIANA ELIZABETH BULL
Q.E.P.D.
El 1 de diciembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Adriana Elizabeth Bull, a la edad de 57 años. Sus restos fueron sepultados este martes a las 16 horas. Participan sus hijas, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Marambio 81.
El director regional de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia ARCA-DGI y todos sus compañeros participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Adriana Elizabeth Bull y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos en este doloroso momento.
