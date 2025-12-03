Avisos fúnebres del día 3 de diciembre de 2025 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del miércoles 3 de diciembre de 2025.

ADRIANA ELIZABETH BULL

Q.E.P.D.

El 1 de diciembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Adriana Elizabeth Bull, a la edad de 57 años. Sus restos fueron sepultados este martes a las 16 horas. Participan sus hijas, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Marambio 81.

El director regional de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia ARCA-DGI y todos sus compañeros participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Adriana Elizabeth Bull y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos en este doloroso momento.