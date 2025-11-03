Your browser doesn’t support HTML5 audio
ANA ISABEL MUÑOZ
Q.E.P.D.
El 2 de noviembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Ana Isabel Muñoz, a la edad de 86 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 12 hs. Participan hijas, yernos, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Romualdo D’Andrea 723, Bº 64 Viviendas.
HÉCTOR RAÚL ANTIÑANCO
Q.E.P.D.
El 2 de noviembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Héctor Raúl Antiñanco, a la edad de 87 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 16 hs. Participan sus hijos, nueras, nietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Pje. Jorge Newbery 369.
