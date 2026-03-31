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PEDRO QUENEGO
Q.E.P.D.
El 28 de marzo ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Pedro Quenego, a la edad de 95 años. Sus restos fueron sepultados este domingo a las 10 horas. Participan su hija, nietos, bisnietos,demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Mariano Moreno 1156.
LIDIA YOLANDA SUÁREZ
Q.E.P.D.
El 28 de marzo ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Lidia Yolanda Suárez, a la edad de 79 años. Sus restos fueron sepultados el sábado a las 15 horas. Participan su esposo, hijos, nueras, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Correa Falcón 667.
NORMA ADRIANA VARGAS TOLEDO
Q.E.P.D.
El 29 de marzo ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Norma Adriana Vargas Toledo, a la edad de 81 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 17 horas. Participan sus hijos, nietas, sobrinos, hermanos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Pje. Tomás Breheney 336.
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