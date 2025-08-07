Your browser doesn’t support HTML5 audio
OSCAR MIGUEL BENDITTI
Q.E.P.D.
El 6 de agosto ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Oscar Miguel Benditti, a la edad de 87 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 12 horas. Participan sus hijas, yernos, nietos, bisnietos, personal de Aerolíneas, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Entre Ríos 508.
JUAN BAUTISTA “ÑOQUIS” GONZÁLEZ
Q.E.P.D.
El día 5 de agosto ha dejado de existir en la ciudad de Río Gallegos el Sr. JUAN BAUTISTA “ÑOQUIS” GONZÁLEZ, a la edad de 67 años. Sus restos fueron velados en 25 de Mayo 143 y recibieron sepultura el 6 de agosto a las 15 hs. Participan su hija, nietos y hermanos. Domicilio de duelo: Las Buitreras 1252.
