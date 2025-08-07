Avisos fúnebres del día 7 de agosto de 2025 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del jueves 7 de agosto de 2025.

OSCAR MIGUEL BENDITTI

Q.E.P.D.

El 6 de agosto ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Oscar Miguel Benditti, a la edad de 87 años. Sus restos serán sepultados este jueves a las 12 horas. Participan sus hijas, yernos, nietos, bisnietos, personal de Aerolíneas, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Entre Ríos 508.

JUAN BAUTISTA “ÑOQUIS” GONZÁLEZ

Q.E.P.D.

El día 5 de agosto ha dejado de existir en la ciudad de Río Gallegos el Sr. JUAN BAUTISTA “ÑOQUIS” GONZÁLEZ, a la edad de 67 años. Sus restos fueron velados en 25 de Mayo 143 y recibieron sepultura el 6 de agosto a las 15 hs. Participan su hija, nietos y hermanos. Domicilio de duelo: Las Buitreras 1252.