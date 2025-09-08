Avisos fúnebres del día 8 de septiembre de 2025 Sepelios, oraciones, participaciones, misas y recordatorios del lunes 8 de septiembre de 2025.

ELSA OFELIA OYARZÚN

Q.E.P.D.

El 5 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Elsa Ofelia Oyarzún, a la edad de 75 años. Sus restos fueron sepultados el sábado a las 11 horas. Participan sus hijos, nietos, nueras, yerno, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: French 1580.

DIANA SPEAKE VIDAL

Q.E.P.D.

El 7 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad la señora Diana Speake Vidal, a la edad de 76 años. Sus restos serán sepultados este lunes a las 11 horas. Participan su esposo, hijos, nueras, nietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Salta 915.