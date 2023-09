El pasado lunes, el director técnico de la Selección Argentina Sub15 de fútbol, Pablo Aimar dio a conocer la nómina de convocados para el entrenamiento precompetitivo y Benicio Romero, exarquero de Boxing y actual jugador de Racing, es uno de ellos.

Para Río Gallegos la nómina de convocados despertó gran expectativa. El exjugador de Boxing Club, Benicio Romero, actual arquero en la Octava de Racing Club de Avellaneda en el listado fue una gran noticia.

Este martes no ingresó, esperó en el banco pero acompañó al resto del plantel que guarda el mismo sueño: representar a su país en un evento internacional. Queda esperar que para el viernes sea el encargado de custodiar el arco y consiga la designación.

Este viernes los dirigidos por Pablo Aimar se enfrentará a Paraguay. ¿Benicio titular?

Este jueves por la tarde, Benicio Romero habló con LU12 AM680. El cual se refirió a todo.

“Quiero llegar a debutar en Primera División, ese es mi sueño. Hoy me encuentro muy bien como mentalmente como físicamente, espero que me toque entrar de titular para sumar rodaje para el Sudamericano. Racing hoy por hoy es mi casa, es tremendo ver pasar a los jugadores de primera por delante tuyo, el predio tiene eso, todos entrenamos a la par. Estar presente en la selección es algo que todavía no puedo creerlo”, concluyó Benicio.