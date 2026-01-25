Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si algo faltaba para mantener el suspenso de una clasificación tremenda en el “Pichón Guatti” de la Avenida San Martín, fue la definición por penales que tuvo lugar en la fresca tarde dominguera, con un estadio lleno de bote a bote, en todo el contorno del campo de juego.

Con el resultado obtenido por los chubutenses en Comodoro el domingo pasado cuando ganaron 3 a 1, el encuentro revancha se hacía mas que dificultoso para los albiverdes, pero de entrada los locales mostraron entereza y fuerza para llevar adelante un encuentro que en el primer tiempo los tuvo como protagonistas, peleando cada pelota como si fuera la última, y con los rivales con algunos errores conceptuales como cuando se dio el tiro libre penal, algo que los comodorenses pudieron haber evitado si hubieran actuado con mayor inteligencia, pero se dejaron llevar por el nerviosismo y esto los perjudicó.

La actitud latente puso de manifiesto quienes estaban mas tranquilos y fueron los locales los que llevaron el partido adelante e incluso marcaron el primer gol de tiro libre penal en la definición de Marcelo “Chelo” Rodríguez que pudo colocar la pelota a la derecha del arquero y al rastrón para poner el uno a cero, y cuando promediaba el tiempo, una pelota que viene de aire y el cabezazo espectacular de Rodríguez para marcar su segundo punto y dejar mal parado al arquero Lucas Rodríguez que nada pudo hacer.

los primeros cuarenta y cinco terminaron así con d0s a cero favorables al Boxing y así se llegó hasta el final, aunque en los últimos minutos del complemento los visitantes hicieron el esfuerzo necesario para desnivelar un resultado que emparejaba el resultado general y los llevaría a la definición por penales pero no pudo ser y se llegó a un final de campanillas, donde se sufrió mucho.

A tal punto y con todo el inmenso público expectante mirando que el segundo penal del Boxing fue atajado por el arquero comodorense poniendo a los visitantes en ventaja, pero en el último de la tanda de cinco, el jugador de Newbery erró el tiro y la pelota se fue por elevación.

Esto puso las cosa a la par y comenzó el otro juego de uno por uno y allí prevaleció el local con un tiro donde el arquerito del Boxing se jugó todo y la pelota pegó en el travesaño, rebotó contra el piso y salió hacia afuera decretando la victoria albiverde, en un final no apto para cardíacos.

Con ese resultado y el festejo fenomenal del público y de los jugadores locales, se llegó a una definición sufrida pero muy luchada, con un equipo local que dejó todo en la cancha, que no escatimó esfuerzos para correr cada pelota y con una lucha tenaz y persistente en todo el campo, por lo que la victoria fue mas que merecida para todos los santacruceños, como bien lo remarcó el presidente Leo Mata en sus palabras finales para el micrófono de LU12 la Deportiva de la Patagonia.

El próximo 1 de febrero Boxing Club será local frente a La Amistad de Cipolletti en el primer encuentro por la definición del ascenso lo que pone de manifiesto la importancia de este juego, el que tendrá lugar otra vez en el “Pichón Guatti” de la Avenida San Martín y luego el 8 de Febrero se definirá el ascenso, tal como ocurriera en 2019 con Nicanor Otamendi, por lo que Boxing Club tendrá una nueva chance de ascender.