Río Gallegos vive este domingo por la tarde una jornada que ya queda marcada en la historia deportiva reciente de la ciudad. Desde las 17, Boxing Club enfrenta a La Amistad de Cipolletti en la final patagónica del Torneo Regional Amateur, una serie clave que consagrará al campeón regional y abrirá la puerta a la pelea por el ascenso al Torneo Federal A.

El duelo corresponde al encuentro de ida y tiene al Albiverde como anfitrión, un aspecto determinante en instancias de esta magnitud. En el estadio Emilio “Pichón” Guatti, el trámite inicial mostró a Boxing con intención de asumir el control, aunque el elenco rionegrino logró adelantarse en el marcador.

Con el empuje de su público, el conjunto santacruceño reaccionó y consiguió la igualdad, un resultado que mantiene abierta la definición y deja la serie en suspenso de cara al compromiso en Cipolletti. El cruce no solo define un lugar en la final nacional: también sostiene la ilusión de que un equipo de Río Gallegos siga avanzando en el mapa del fútbol federal.

1 de 2 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 2 | FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

