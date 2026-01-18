Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Torneo Regional Amateur transita su instancia decisiva y cada cruce se vive como una verdadera final. Este domingo, desde las 17.00, Boxing Club de Río Gallegos y Jorge Newbery se midieron en el partido de ida de las semifinales de la Zona Patagónica.

El encuentro se disputó en el estadio La Madriguera y contó con el arbitraje de Danilo Viola, de la Liga de Viedma.

El marcador quedó igualado 1-1 al cierre del primer tiempo, pero a los 13 minutos del complemento “El Lobo” logró ponerse en ventaja con el 2-1. Más tarde, a los 29 de esa misma etapa, el conjunto local amplió la diferencia con el tercer gol, resultado que se mantuvo hasta el pitazo final.

Con este desenlace, Newbery cumplió con su objetivo en su cancha y se llevó una ventaja de dos tantos en el global.

La serie se definirá dentro de siete días en la capital de la provincia de Santa Cruz, donde Boxing Club buscará revertir la historia.