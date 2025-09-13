Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Volvió el gol y volvió la ilusión. En una jornada redonda para la Séptima de River Plate, el equipo de Damián Castellanos goleó 5 a 0 a Deportivo Riestra en el River Camp, por la fecha 26 del Torneo LPF AFA Juvenil, y quedó a tiro de la punta. El dato destacado para Santa Cruz fue el gol de Leonardo Luna, el juvenil de Río Gallegos que sigue sumando minutos en su retorno a la competencia tras casi dos meses de inactividad por lesión.

Luna ingresó en el segundo tiempo, tal como lo viene manejando el cuerpo técnico desde su vuelta tras sufrir un esguince de rodilla grado 2. Aún sin haberse confirmado cómo fue la jugada, el volante convirtió uno de los cinco goles de la jornada, marcando un paso más en su proceso de reinserción competitiva.

El once inicial de River formó con: Braulio Dieguis; Lautaro Vera, Dylan Baigorria, Diego Olivera, Joel Pensotti; Mirko Fernández, Galo Escobar, Luca Scarlato; Tobías Goytia, Joaquín Amor y Nahuel Vukojevich. Desde el banco ingresaron, entre otros, David Silva, quien también marcó, y Leo Luna, que selló la victoria. Completaron el resultado Tobías Goytia (por duplicado) y Galo Escobar.

El plantel de Castellanos para la fecha 26.

Con esta victoria, el Millonario llegó a 62 puntos en 26 partidos, con un registro de 19 triunfos, 5 empates y 2 derrotas, 77 goles a favor y una diferencia de +44. Se ubica segundo en la tabla, detrás de Boca Juniors que lidera con 62 unidades y diferencia de +44, pero con un partido más: el Xeneize aún no jugó su compromiso de la fecha 26 ante Barracas Central.

Lo cierto es que el equipo de Castellanos no pierde pisada y se mantiene firme en la pelea por el título. Con apenas cinco fechas por delante hasta el final del campeonato, el margen de error es mínimo. En ese escenario, cada jugador cuenta, y el regreso pleno de “Lunita” representa una noticia alentadora para el grupo.

La próxima jornada será el viernes 20 de septiembre, cuando River visite a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha 27. Será una nueva oportunidad para seguir sumando puntos y sostener la presión sobre el puntero contra un rival que se ubica 30°.

Para Leo, este presente tiene un valor especial. Tras más de ocho semanas de recuperación, volvió a tener minutos, volvió a sentirse dentro del juego y ahora también volvió al gol. El juvenil surgido de Ferrocarril YCF sigue dando pasos firmes en su camino dentro del fútbol formativo de River Plate, con el objetivo claro de seguir creciendo. Su papá, Sebastián Luna, lo sigue desde el sur con orgullo. Y desde Río Gallegos, todos empujan con la misma esperanza.