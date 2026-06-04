Se termina la espera y el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá está a la vuelta de la esquina. El certamen más importante del mundo a nivel selecciones tendrá su primera edición con 48 participantes y tres países como sede. Con 104 partidos, comenzará el 11 de junio y terminará el 18 de julio.

Debido a que formará parte del Grupo A, en el que es cabeza de serie y se enfrentará ante Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur, será la Selección de México la encargada de formar parte del partido inaugural, con la particularidad de que este cruce ya abrió otra Copa del Mundo.

Cuándo es el primer partido del Mundial 2026

El partido inaugural de este Mundial será el próximo 11 de junio a partir de las 16.00 horas de Argentina. En el mítico Estadio Azteca, la Selección de México hará su debut frente a la Selección de Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A, que se cerrará más tarde con el duelo entre Corea del Sur y República Checa.

El Estadio Azteca será sede del partido inaugural del Mundial 2026. (Getty).

Este duelo tiene una particularidad, debido a que es la segunda vez en la historia que México y Sudáfrica inauguran un Mundial. La vez anterior fue en la edición 2010, que se disputó en el país africano, y que terminó 1 a 1 con goles de Rafa Marquez y Siphiwe Tshabalala.

Cómo será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Desde las 14.30 de Argentina comenzará el mismo jueves 11 de junio la ceremonia de inauguración del Mundial, que será en el Estadio Azteca. La misma tendrá una duración aproximada de 90 minutos y contará con la presencia de distintos artistas mexicanos, tales como Maná, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

Maná estará en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Esto no será todo: el viernes 12, se dará otra ceremonia previa al duelo entre Canadá y Bosnia Herzegovina en el BMO Field, con las presentaciones de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, mientras que en el duelo entre Estados Unidos y Paraguay, los encargados de hacer la inauguración serán Katy Perry, Future, LISA y Rema.

El Estadio Azteca será sede del partido inaugural del Mundial 2026. (Getty).

BMO Field, el estadio en el que Canadá debutará en el Mundial. (Getty).

De esta manera, al ser tres países las sedes del Mundial, la Copa del Mundo tendrá tres ceremonias de inauguración. En contraparte, la ceremonia de clausura será una sola y se dará el día de la final, el domingo 19 de julio, a las 16.00 horas de Argentina, en el MetLife Stadium.

El MetLife, el estadio de la final del Mundial 2026. (Getty).

Shakira será la encargada de la canción del Mundial

La cantante colombiana, al igual que en 2010 y 2014, será la encargada de interpretar la canción oficial de la Copa del Mundo. En esta oportunidad, el tema se llama ‘Dai Dai’ y se espera que lo cante en la ceremonia de clausura del certamen, que será en Nueva Jersey.