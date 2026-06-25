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Luego de vencer a la Selección de Escocia por 3 a 0, la Selección de Brasil se aseguró el primer puesto del Grupo C del Mundial 2026 y de esta manera clasificó a los 16avos de final del certamen. Argentina, por su parte, también se quedó con su zona y aún debe afrontar la última fecha.

Con los resultados puestos, los dos países más emblemáticos del fútbol sudamericano ya tienen confirmado su lugar en el cuadro camino a la final, por lo que de esta manera tanto Carlo Ancelotti como Lionel Scaloni tomaron nota para determinar en qué parte del torneo pueden enfrentarse.

Cuándo pueden enfrentarse Argentina y Brasil en el Mundial 2026

Debido a que ambos equipos terminaron primeros de sus grupos, los dos quedaron del mismo lado del cuadro. Es por eso que únicamente podrán enfrentarse en las semifinales de este certamen, en un potencial duelo inédito ya que nunca se enfrentaron en esta instancia.

Para que este encuentro se dé, primero estas selecciones deberán avanzar otras tres fases, comenzando desde los 16avos de final. Por el momento, ninguno de los dos conoce a sus rivales en estas instancias, ya que no se definieron el resto de los grupos.

En el caso de la Selección Argentina, se enfrentará ante el segundo del Grupo H. En este sentido, los cuatro tienen chance de pasar, por lo que jugará ante la Selección de España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita en la próxima ronda.

Brasil, por su parte, iniciará su camino en los mata-mata, se definirá este jueves cuando termine el Grupo F. En este sentido, podrá enfrentarse a la Selección de Países Bajos, de Japón o de Suecia, dependiendo los resultados de los tres países.