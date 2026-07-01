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Luego de ganar el Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina clasificó a los 16avos de final del certamen, instancia en la que se enfrentará en el Hard Rock Stadium de Miami a la Selección de Cabo Verde por un lugar en los 8vos de final.

Previo a este partido, Bubista, entrenador del elenco africano, habló en conferencia de prensa, en donde se mostró optimista con volver a dar una batacazo y avanzar a los octavos de final, en lo que es la primera participación de su equipo en la Copa del Mundo.

Reconocido como el ‘Mata Gigantes’, Cabo Verde empató 0 a 0 con España y 2 a 2 con Uruguay en la fase de grupos, por lo que llega envalentonado para conseguir otro resultado histórico y así dejar eliminada a la Selección Argentina, que defiende el título de campeón del mundo.

Qué dijo Bubista, entrenador de Cabo Verde, sobre el partido contra Argentina por el Mundial

“Estamos orgullosos de lo que ya hicimos hasta aquí. Una vez más demostramos que somos un país pequeño, pero que luchamos para las cosas que queremos conseguir. Para nosotros nada es imposible“, inició.

“Tenemos la voluntad de hacer las cosas con nuestra identidad, independientemente de nuestro adversario. Haremos un partido con actitud y responsabilidad“, agregó sobre el plan de partido. Y sumó: “Sabemos que Argentina tiene a los mejores jugadores del mundo y a Messi que para muchos es el mejor de todos los tiempos“.

Y cerró destacando la felicidad por enfrentarse a Argentina: “Desde el inicio dijimos que uno de los objetivos que teníamos era mostrar el país al mundo y poder enfrentar a la Argentina de Messi en una fase como esta es excelente para nuestro país, independientemente del partido en sí”.

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