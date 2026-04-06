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El fútbol volvió a demostrar que es mucho más que un deporte. Este domingo, en la cancha Enrique Pino, el Villareal FC protagonizó un gesto cargado de unidad al dedicarle su partido frente a San Antonio a Eduardo Florencio Correa Harasic, el joven futbolista del club que sufrió un grave accidente en la Ruta 3 el jueves pasado.

El choque frontal se produjo a la altura del kilómetro 2480, cerca de Puerto Santa Cruz, cuando un Fiat Cronos y una camioneta Suzuki Vitara colisionaron violentamente. Ocho personas resultaron heridas, entre ellas Correa, quien viajaba como acompañante en la camioneta, el sector más afectado por el impacto.

El joven regresaba a Río Gallegos junto a amigos luego de una jornada de pesca en Puerto San Julián. Como consecuencia del accidente, sufrió múltiples fracturas en la pelvis y permanece con politraumatismos de gravedad. Debido a la complejidad de su estado, Correa debió ser derivado a Buenos Aires para recibir atención médica especializada.

Desde entonces, una ola de mensajes de aliento no ha dejado de crecer, reflejando el cariño que el jugador supo ganarse dentro y fuera de la cancha.

Antes del inicio del encuentro, los jugadores del Villareal FC salieron al campo con una pancarta que resumió el sentimiento de todos: “Fuerza Eduardo y familia. Este partido lo jugamos entre todos”.

Tra el partido, a través de sus redes sociales, el club expresó un sentido mensaje de acompañamiento: “Hoy nos tocó afrontar un partido difícil, nadie quiere pasar una situación así, pero este club siempre va a estar firme y al lado de las personas que forman parte, y más aún de un referente como Eduardo Florencio Correa Harasic. Vamos a estar al lado tuyo y de tu familia para lo que sea. Te vas a recuperar porque nadie duda de tu fuerza y esfuerzo. ¡Este camino lo vamos a recorrer juntos más que nunca!”

Las palabras reflejan no solo el apoyo institucional, sino también el profundo vínculo humano que caracteriza al equipo.

El acompañamiento también llegó desde lo personal. Un compañero del club compartió un mensaje cargado de emoción, destacando la fortaleza de Correa y el espíritu de familia que une al plantel: “Hoy nos toca vivir otra etapa dura en nuestro Villa querido. Pero no solo como club, sino como la familia que somos. Hoy te toca bailar con la fea, amigo Edu, pero acá vamos a estar para vos. Vamos goleador, que la recuperación seguro sea larga, pero vos mejor que nadie sabés de batallas”.

El mensaje cerró con una frase que sintetiza el sentimiento colectivo: “Te queremos con el corazón lleno de esperanza”.

El agradecimiento de Eduardo Correa

Desde su cuenta de Facebook, el propio Eduardo Correa agradeció el cariño recibido en este difícil momento: “Gracias a mis amigos, mi familia y los que son como mis hermanos, que son los que no me dejan caer. Desde el día uno me dan las ganas de salir adelante. Mis profes y cada uno de mis compañeros. El Villa es una familia y Don Vega estaría orgulloso de todo lo que formó”.

Además, agregó: “Gracias Patricia Márquez y Carlos Vega por hacerme hincha de este club. Mis compañeros lo son todo. Gracias por sacar una sonrisa a mí y a mi familia en este momento tan difícil”.

Rifa solidaria para ayudar a su familia

En paralelo, amigos y allegados organizaron una rifa solidaria para afrontar los altos costos médicos derivados de su tratamiento:

Valor del número: $10.000

$10.000 Alias: pri.barria

pri.barria Contacto: 2966 340251

2966 340251 Premios: tres premios de $100.000

tres premios de $100.000 Sorteo: a través de la Lotería Nacional, una vez vendidos todos los números

El club también difundió la iniciativa, reforzando el mensaje de unidad que atraviesa a toda la comunidad.

La historia de Eduardo Correa conmovió a toda la comunidad y dejó en claro que, en momentos difíciles, el fútbol puede convertirse en un verdadero sostén emocional. El mensaje es claro y resuena más allá de la cancha: cuando uno cae, todo el equipo juega para levantarlo.