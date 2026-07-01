Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Cabo Verde en el primer duelo de la historia entre estos dos países, con el objetivo de lograr la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

En la previa de este encuentro, se dio una particular afirmación, ya que José Manuel Ramos-Horta, presidente de Timor Oriental, aseguró que el combinado africano dará una nueva sorpresa en el certamen y eliminará al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Jose Ramos Horta, presidente de Timor Oriental.

Qué dijo el presidente de Timor Oriental sobre el partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial

“¿Quién no creyó en la Selección Nacional de Cabo Verde? Mejor dicho, ¿quién creyó en ella? Yo creí y sigo creyendo. ¡Cabo Verde ya ha ganado! Messi sufrirá su primera derrota”, inició Ramos-Horta, confiado con la posibilidad de que Cabo Verde elimine a Argentina.

“Los argentinos no podrán aguantar a los caboverdianos, que cuentan con una constitución física y espiritual sin igual gracias a una dieta rigurosa: la cachupa, una mezcla de maíz, frijoles, carnes y muchas más proteínas. Tienen una resistencia inusual forjada por las adversidades de una naturaleza cruel”, agregó.

Y cerró: “Los caboverdianos son muy religiosos: sus creencias provienen del sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones espirituales africanas, lo que da como resultado una identidad cultural verdaderamente única. Cuentan con la bendición de todos los dioses”.

Qué une a Cabo Verde con Timor Oriental

Si bien se encuentran a más de 16 mil kilómetros, tanto Cabo Verde como Timor Oriental fueron colonias del Imperio Portugués. Este pasado en común dejó huellas imborrables en su identidad, creando un lazo que se mantiene hasta hoy.

Uno de ellos es el idioma, ya que ambos países tienen el portugués como idioma oficial, y el mismo convive con sus lenguas nativas (el criollo caboverdiano en África y el tetum en Asia). Además, las dos naciones comparten una profunda herencia del catolicismo portugués, el que se ha fusionado fuertemente con las tradiciones espirituales originarias y africanas de sus pueblos.

Leé más notas de La Opinión Austral