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En el marco de los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección de España, que viene de eliminar a Portugal, se enfrenta ante la Selección de Bélgica, que borró a Estados Unidos, en búsqueda del segundo boleto a semifinales, en donde ya espera la Selección de Francia.

Este encuentro se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los escenarios más modernos e imponentes del planeta. Inaugurado en 2020 y ubicado en Inglewood, California, el recinto fue construido con una inversión superior a los 5.000 millones de dólares y cuenta con una capacidad para más de 70.000 espectadores en configuración FIFA. Su innovador techo translúcido y su avanzada tecnología lo convierten en una de las grandes joyas de la Copa del Mundo.

El estadio es la casa de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers de la NFL, además de haber albergado eventos de primer nivel como el Super Bowl LVI y numerosos conciertos de artistas internacionales. Para el Mundial 2026 fue elegido como una de las sedes principales de Estados Unidos y recibió un total de ocho encuentros, distribuidos entre la fase de grupos, los dieciseisavos de final y los cuartos de final.

El duelo entre Bélgica y España representa el último compromiso mundialista que albergará el SoFi Stadium durante el torneo. Ambos seleccionados llegan tras superar con autoridad los dieciseisavos y octavos de final, por lo que el recinto angelino será testigo de uno de los enfrentamientos más esperados del certamen, con un lugar en las semifinales como premio para el vencedor.

El exterior del SoFi Stadium de Los Ángeles.

Además de su impacto deportivo, el SoFi Stadium se consolidó como uno de los grandes símbolos del Mundial 2026. Su ubicación en el área metropolitana de Los Ángeles, la infraestructura de primer nivel y la experiencia ofrecida a los aficionados lo posicionan entre los estadios más espectaculares del campeonato, reafirmando el papel de California como uno de los grandes epicentros del fútbol durante la Copa del Mundo.

Los partidos que ya se disputaron en el SoFi Stadium durante el Mundial 2026

Estados Unidos 4-1 Paraguay (Grupo D)

Irán 2-2 Nueva Zelanda (Grupo G)

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Bélgica 0-0 Irán (Grupo G)

Turquía 3-2 Estados Unidos (Grupo D)

Sudáfrica 0-1 Canadá (Dieciseisavos de final)

España 3-0 Austria (Dieciseisavos de final)